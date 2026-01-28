Сотрудники завода «ЗиО Подольск» передали около 30 кг кормов приюту для животных

28 января 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Груз помощи общим весом около 30 килограммов, куда вошли корма, пелёнки, медикаменты, поводки и прочие нужные вещи, передали приюту для животных «Лохматая душа» сотрудники завода «ЗиО Подольск» в рамках акции «Пушистый атом». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В приюте содержатся около трёх тысяч кошек и собак, учреждение существует исключительно на пожертвования — спонсоров у него нет. Гуманитарную помощь привезли лично представители профсоюза и совета молодых специалистов





«Мы благодарны всем, кто откликается и помогает нашим питомцам», — сказала волонтёрка приюта Лилия.