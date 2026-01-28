Сотрудники завода «ЗиО Подольск» передали около 30 кг кормов приюту для животных
Груз помощи общим весом около 30 килограммов, куда вошли корма, пелёнки, медикаменты, поводки и прочие нужные вещи, передали приюту для животных «Лохматая душа» сотрудники завода «ЗиО Подольск» в рамках акции «Пушистый атом». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В приюте содержатся около трёх тысяч кошек и собак, учреждение существует исключительно на пожертвования — спонсоров у него нет. Гуманитарную помощь привезли лично представители профсоюза и совета молодых специалистов
«Мы благодарны всем, кто откликается и помогает нашим питомцам», — сказала волонтёрка приюта Лилия.В администрации округа отметили, чир акцию «Пушистый атом» проводят на заводе «ЗиО‑Подольск» уже несколько лет по два раза в год.