«Огромный конвейер смерти»: спасенная из Мьянмы россиянка поделилась шокирующими подробностями
Россиянка, которую удалось вызволить из мошеннического центра в Мьянме, назвала подобные объекты «конвейером смерти». Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
По словам женщины, людей туда заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы. После прибытия у них забирают документы и под угрозами принуждают участвовать в кибермошеннических схемах.
Саму россиянку удерживали в закрытом охраняемом поселении без возможности свободно передвигаться и без какой-либо информации о дальнейшей судьбе. Она отметила, что среди удерживаемых были не только граждане России и стран СНГ, но и представители других государств. По ее мнению, это говорит о международном масштабе таких преступных схем.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщало, что 20 апреля операцию по освобождению россиянки провели при участии российских дипломатов, представителя МВД РФ во Вьетнаме и силовых структур Мьянмы.
