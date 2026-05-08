Хозяйка похоронного бюро в Мексике увидела тело мужа на работе и скончалась
В мексиканском штате Сонора трагедия унесла жизни супружеской пары, владевшей похоронным бюро. Мужчина погиб в результате ДТП, когда за рулем катафалка потерял управление и съехал в кювет.
Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Об этом сообщает портал Need To Know.
Тело погибшего доставили в семейное похоронное бюро для подготовки к прощанию. Его жена, увидев мужа в гробу, испытала сильнейший шок, который спровоцировал у нее сердечный приступ.
Женщина скончалась через несколько часов. У пары осталась маленькая дочь.
