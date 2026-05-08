Россиянин слушал музыку и получил молотком по голове от соседа
В Архангельской области перед судом предстанет 38-летний житель Северодвинска, напавший на соседа с молотком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 22 марта в подъезде многоквартирного дома по улице Южная. Пьяный жилец поссорился с соседом, который громко слушал музыку. Мужчина взял молоток и пошел разбираться.
37-летний пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму — первую помощь ему оказал очевидец. Нападавшего задержали, возбудив в отношении него уголовное дело о покушении на убийство.
Материалы расследования направили в суд для рассмотрения. Согласно вменяемой статье, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
