Россиянка тренировалась в меткости и подстрелила пьяного соседа
47-летняя жительница Омской области случайно выстрелила в соседа из пневматической винтовки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем телеграм-канале.
В дежурную часть поступил сигнал о госпитализации 50-летнего жителя Кормиловского района с проникающим ранением брюшной полости. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел рядом с заброшенными гаражами, в стороне от жилых домов.
Уточняется, что женщина взяла оружие у сожителя, чтобы попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам. В какой-то момент из-за кустарника появился пьяный сосед — омичка не сразу заметила появившегося мужчину. Пуля попала ему в живот.
После произошедшего сельчанка отвела пострадавшего к себе в квартиру, обработала рану, вызвала скорую помощь и полицию. В отношении нее возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантка полностью признала свою вину.
