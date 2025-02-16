«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком

Никита Горбунов (Фото: Telegram @NGGORBUNOV)
16-летний блогер из Тюмени Никита Горбунов, чья отчаянная борьба с раком стала символом мужества для его подписчиков, ушел из жизни в минувшие выходные. О потере сообщила его семья в соцсетях 15 февраля.
«15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его. Помним, любим, скорбим...», — объявили подписчикам в блоге.Юный танцор, блиставший на сцене с командой Mafia Junior, вёл откровенный онлайн-дневник о борьбе с онкологией, где смешивал боль химиотерапии с шутками и улыбками, а падения от слабости — с мечтами о будущем. Он писал о добром, светлом, без стыда показывал фото с трудностями.
Последние посты, выложенные за дни до смерти, показывает, что юноша старался держать оптимистичный настрой.
«Ну, наша неделя снова началась с больницы! Предварительно ехали на два дня прокапать тромбоциты, заодно гемоглобин приподнять. Но после вчерашнего переливания они упали только ниже. Сегодня капали повторно. Ждем, что скажут завтра», — делился Горбунов.Но «завтра» для Никиты так и не наступило.
Всего через два месяца Никите исполнилось бы 17 — возраст, до которого он мечтал дотянуть, несмотря на острый лимфобластный лейкоз. Этим заболеванием крови и костного мозга страдают преимущественно дети.
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Мария Моисеева