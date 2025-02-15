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Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео

МЧС: В Калининградской области утонули два рыбака, тело второго мужчины ищут

Видео: МЧС России

В Калининградской области произошла трагедия: на озере Марийское Нижнее двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, провалились под лед. О двух утопших сообщили в Telegram-канале МЧС России, выложил видео работы сотрудников по извлечению тел.
Инцидент произошел, когда погибшие передвигались на мотобуксировщике. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.

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Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие
Bild: при наезде авто на толпу в Мюнхене погибли девочка с матерью
15 февраля 2025, 22:45

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Маленькая девочка с матерью погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на городскую полицию. Уточняется, что ребенку два года, а женщине — 37 лет. Они скончались в больнице через два дня после трагедии.
«Я глубоко потрясён и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение», — сказал министр баварского МВД Йоахим Херрманн.

Трагедия произошла в минувший четверг, 13 февраля, на стачке сотрудников соцучреждений. По словам баварского премьера Маркуса Зедера, вероятно, это был теракт.

Ранее стало известно о гибели вокалистки NEMA Натальи Немеляйнен в Севастополе. Уточнялось, что женщину ударили по голове кирпичом. Подозреваемый находится под стражей.

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#смерть
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В Севастополе в бытовой ссоре погибла вокалистка NEMA Немеляйнен
15 февраля 2025, 20:48

Фото: istockphoto/blinow61

Вокалистка NEMA Наталья Немеляйнен погибла в результате бытовой ссоры с соседом в Севастополе. Как уточнили РИА Новости в региональном СУ СК, спутник женщины получил ранения.
Трагедия произошла в ночь на среду, 12 февраля, в одном из СНТ. Сосед ударил 45-летнюю вокалистку кирпичом по голове, а также ее 36-летнего сожителя. Подозреваемый находится под стражей, а пострадавший госпитализирован, добавили в СУ СК.

По сообщению региональной прокуратуры, 14-летняя дочь погибшей сейчас находится у отца, соблюдение ее прав на контроле ведомства.

Ранее стало известно, что таксистка из Таиланда избила москвичку на Пхукете на почве отмененного заказа. Подробности в материале «Радио 1».

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Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот
SHOT: в ЯНАО заключенный колонии «Белый медведь» зашил себе рот
15 февраля 2025, 19:01

Фото: iStock/OlFedv

Заключенный ИК-8 «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Протестующим оказался Фуат Гасанов из Кургана, которого осудили на 13 лет за производство и распространение наркотических веществ. Приговор ему вынесли в 2016 году.

По данным канала, в колонии осужденный неоднократно подавал апелляции, требуя смягчить приговор, но их отклоняли. Гасанов также отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

В среду, 12 февраля, заключенный зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время в колонии проводится проверка.

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#производство
#режим
#тюрьма
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Тайская таксистка избила россиянку на Пхукете за отмену заказа
15 февраля 2025, 17:13

Фото: istockphoto/Apriori1

Россиянку избила тайская таксистка на Пхукете за отмену заказа. Как пишет Mash, в конце января москвичка вызвала автомобиль через InDrive. Сначала водитель поднял стоимость, а затем стоял на месте. В итоге девушка отменила заказ в связи с долгим ожиданием.
Затем россиянка заново вызвала авто. В приехавшей машине были двое — мужчина и женщина. Последняя, пока таксиста не было, показала москвичке переведенный вопрос на телефоне: «Зачем ты отменила заказ?», а затем стала вырывать клиентке волосы, нанося удары по голове.

Россиянке помогли байкеры, местная полиция никак не отреагировала. Москвичка уже вернулась домой.

Ранее стало известно, кого жестоко убили в Польше.

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Защита просила отменить пожизненный срок экс-майору МВД Евсюкову из-за ботинка
15 февраля 2025, 11:49

Денис Евсюков (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Защита бывшего майора МВД Дениса Евсюкова попросила об отмене пожизненного наказания, сославшись на нарушения, касающиеся в том числе простреленного ботинка пострадавшего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную документацию по делу.
Защита указала, что пострадавший выкинул ботинок, который повредила пуля, а значит, отверстия в нем могли быть откуда угодно.

По утверждению адвоката, пуля и гильзы, выданные потерпевшим, могли быть им обнаружены у супермаркета.

Приговор оставили в силе, прошение об УДО Евсюков может подать только через 25 лет.

Евсюков открыл стрельбу на юге столицы в апреле 2009 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Погибло два человека, свыше 20 человек признали потерпевшими.

Ранее сообщалось о стрельбе в центре столицы.

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