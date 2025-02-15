Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео

Видео: МЧС России
В Калининградской области произошла трагедия: на озере Марийское Нижнее двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, провалились под лед. О двух утопших сообщили в Telegram-канале МЧС России, выложил видео работы сотрудников по извлечению тел.
Инцидент произошел, когда погибшие передвигались на мотобуксировщике. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли.
Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.
Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.
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Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.
Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.
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Мария Моисеева