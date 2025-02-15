Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области

Фото: iStock/caughtinthe
Во Владимирской области из-за ДТП на трассе гробы с телами умерших высыпались из прицепа грузовика Mercedes-Benz прямо на дорогу, мешая движению. Часть из гробов с трупами для кремации серьезно пострадала в столкновении. Кадры происшествия выложили в Telegram-канале «Это Вязники, детка».
Фото с места аварии показывает разбросанные гробы и деформированный борт грузовика.
В госавтоинспекции Владимирской области сообщили «Зебра ТВ», что ДТП произошло около 22:20 на федеральной трассе М-7 «Волга».
По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес Бенц» не соблюл боковой интервал с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него у светофора. А тот въехал в стоящую впереди «Ладу Гранта», что привело к крупной аварии. В результате удара часть гробов выпала из поврежденного кузова и разбилась на дороге.
В ГАИ региона подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавших среди живых людей нет.
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В госавтоинспекции Владимирской области сообщили «Зебра ТВ», что ДТП произошло около 22:20 на федеральной трассе М-7 «Волга».
По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес Бенц» не соблюл боковой интервал с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него у светофора. А тот въехал в стоящую впереди «Ладу Гранта», что привело к крупной аварии. В результате удара часть гробов выпала из поврежденного кузова и разбилась на дороге.
В ГАИ региона подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавших среди живых людей нет.
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Мария Моисеева