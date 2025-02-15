Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие

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Маленькая девочка с матерью погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на городскую полицию. Уточняется, что ребенку два года, а женщине — 37 лет. Они скончались в больнице через два дня после трагедии.
«Я глубоко потрясён и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение», — сказал министр баварского МВД Йоахим Херрманн.
Трагедия произошла в минувший четверг, 13 февраля, на стачке сотрудников соцучреждений. По словам баварского премьера Маркуса Зедера, вероятно, это был теракт.
Ранее стало известно о гибели вокалистки NEMA Натальи Немеляйнен в Севастополе. Уточнялось, что женщину ударили по голове кирпичом. Подозреваемый находится под стражей.
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Никита Кротов