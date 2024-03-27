Спасшие людей подростки предложили создать мемориал на месте «Крокуса»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Подростки, которые 22 марта работали в «Крокус Сити Холле» и помогали выводить людей на улицу после атаки на него, предложили не восстанавливать концертный зал, а сделать на его месте мемориал в память о жертвах трагедии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«В разговоре с ребятами затронули вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. По их мнению, нужно установить мемориал с именами погибших», – написала политик.Зампред Госдумы также рассказала, что на месте сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыт «Сквер ангелов» в память о жертвах. Тогда в трагедии погибли 60 человек, из которых 37 — дети.
Теперь герои получили слова благодарности и похвалы за свою гражданскую позицию, а также грамоты, ноутбуки, подарочные наборы с символикой Госдумы и книги о России.
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