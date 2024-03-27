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После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

СК: опознано 84 тела погибших в «Крокусе», среди них пятеро детей
27 марта 2024, 17:44
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

На сегодняшний день удалось опознать 84 тела погибших при теракте в «Крокус сити холле», среди них оказалось пятеро детей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК сообщили, что 143 человека обратились с заявлениями о пропаже их родных или близких в результате теракта.


По последним данным, всего при теракте погибло 140 людей.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#ск
#тела
#теракт
#крокус сити холл
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Трёх братьев террориста Шамсиддина забрали на допросы
Тётя террориста Шамсиддина рассказала, что трёх его братьев забрали на допросы
27 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/kostsov

Трех братьев террориста Фаридуна Шамсиддина, который совершил теракт в «Крокус сити холле» забрали на допросы. Об этом рассказала его тётя Гулбиби Заргарова. Её солова передаёт РИА Новости.
«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю. Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить», - сказала женщина.

Она уточнила, что Шамсиддин поехал в Россию на заработки. Он планировал купить землю и построить дом, чтобы переехать от братьев.

Ранее Заргарова поделилась, что вся семья до последнего не верила в случившееся. По ее словам, Шамсиддин «всегда был спокойным, совестливым». Она также добавила, что у преступника не было друзей и он редко выходил из дома.

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#семья
#дом
#женщина
#теракт
#крокус сити холл
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В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024, 17:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Следственный Комитет РФ поступают заявления от россиян с просьбой розыскать их пропавших без вести родственников, ставших жертвами трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К вечеру вторника 26 марта сотрудники МЧС РФ и губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировали, что все завалы концертного зала в Красногорске разобраны, под ними не осталось тел погибших людей.

При этом граждане обращаются за помощью в СК РФ по причине, что их родных нет в списках пострадавших и погибших, но и на связь они до сих пор не выходят. Подобных историй — десятки.
Родственники пропавших без вести людей не теряют надежды найти своих близких. В Следственный Комитет России было направлено 143 заявки.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.

В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начались похороны первых жертв теракта.

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После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#ск рф
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В Домодедово водовоз вспорол брюхо самому большому в мире пассажирскому самолету
27 марта 2024, 17:30

Фото: iStock/toxawww

Рейс «Москва - Дубай» должен был осуществляться на самом большом пассажирском самолете в мире — «Аэрбас А-380». Но случилось непредвиденное, сообщает 112.
К самолету подъехал водовоз, требовалось заправить борт питьевой водой, но водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы плавно припарковаться у нужного отверстия, как консервным ножом прошел по фюзеляжу.

Сейчас рейс задержан на неопределенный срок. Водителя водовоза увезли в больницу в шоковом состоянии. Мужчина так основательно стрессанул, что словил «паническую атаку».

На месте работают службы аэропорта Домодедово, они оценивают ущерб, причиненный корпусу самолета.



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Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые

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#самолет
#аэропорт домодедово
#россия
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Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, есть раненые
Гладков: Дрон ВСУ атаковал административное здание в Белгороде, ранена женщина
27 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/FelixRenaud

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавшая госпитализирована, уточнил губернатор.

Он также уточнил, что из-за взрыва атакованном в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, также посечен фасад.

По данным Mash, украинский беспилотник атаковал здание Управления МВД на проспекте Славы. Там прогремел мощный взрыв. Издание утверждает, что пострадали четыре человека.

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При теракте в «Крокусе» погибла член паралимпийской сборной России Елена Попова
27 марта 2024, 16:53

Фото: iStock/trofimich

22 марта при теракте в «Крокус сити холле» погибла член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова. Ей было 39 лет. Такое сообщение появилось на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в "Крокус Сити Холле" погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек. Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису», — говорится в сообщении ПКР.

Попова была мастером спорта, двукратной чемпионкой России. Она также принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях в составе российской сборной.

23 марта сообщалось, что девушку-колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». На концерт группы «Пикник» Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже. Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. До сегодняшнего дня Екатерина числилась пропавшей без вести.

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#концерт
#мать
#страны
#человек
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«Был спокойным и совестливым»: Тетя террориста Шамсиддина не думала, что он станет таким
Тетя террориста Шамсиддина сообщила, что никогда не думала, что он станет таким
27 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Родственники Фаридуна Шамсиддина, который обвиняется по делу о теракте в «Крокусе», не думали, что он на это способен. Об этом сообщает РИА Новости.
Тетя террориста Гулбиби Заргарова поделилась, что вся семья до последнего не верила в случившееся. По ее словам, Шамсиддин «всегда был спокойным, совестливым». Она также добавила, что ​у преступника не было друзей и он редко выходил из дома.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#семья
#теракт
#рф
#крокус сити холл
#террористы
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Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»
27 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Липецкой области, в городе Грязи задержали местную жительницу, которая ранее вела стрим в интернете и положительно высказывалась о теракте в подмосковном концертном зале. Женщина призывала осуществлять подобные деяния и в других общественных местах.
Высказывания Елены Ильиной шокировали ее знакомых. Ее очень обрадовала трагедия в «Крокус Сити Холле», она призывала «убивать москвичей».

При задержании оперативниками женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, ровно в таком же виде ранее она вела трансляцию в своей соцсети.

«Мало их убили. Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить, вот тогда бы на периферии удовлетворились», — сообщала свое мнение липецкий блогер.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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Все четверо террористов из «Крокуса» находятся в СИЗО Лефортово

Стало известно, что усугубило трагедию в «Крокусе»
#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
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Все четверо террористов из «Крокуса» находятся в СИЗО Лефортово
27 марта 2024, 15:53

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Все четверо напавших на «Крокус» террористов находятся в следственном изоляторе Лефортово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что они рассажены по одному в двухместные камеры. После десятидневного карантина к ним подсадят сокамерников.

В лефортовском изоляторе есть медсанчасть, куда разместят раненого Мухаммадсобира Файзова. Напомним, что во время задержания он стрелял в полицейских и получил травмы. После этого он появился в зале суда при назначении меры пресечения с мочеприёмником. Ему требуется наблюдение врачей.

К каждому из четырёх террористов приставлен адвокат из московской коллегии адвокатов.

Ранее сообщалось, что всех задержанных террористов направили в СИЗО на время ведения следствия.

Согласно последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 140 человек, ещё более 180 получили ранения разной степени тяжести.

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#теракт
#террористы
#сизо
#москва
#уголовное дело
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В подмосковном Раменском рухнул дрон с примотанной коробкой
27 марта 2024, 15:35

Фото: iStock/NatureNow

Потерпевший крушение дрон с примотанной к нему коробкой обнаружила на своём участке жительница Московской области, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, неопознанный беспилотник потерпел крушение в садовом некоммерческом товариществе «Жемчужина» деревни Поповка Раменского городского округа.

Как сообщила обнаружившая устройство местная жительница, по размеру беспилотник был примерно 50х50 сантиметров, а к его верхней части была примотана неизвестная коробка.

Взволнованная женщина вызвала правоохранителей, которые позвали на подмогу сапёров. К счастью, взрывных устройств на дроне обнаружено не было, однако, установить его хозяина ещё предстоит.

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#беспилотник
#подмосковье
#раменское
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