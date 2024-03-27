После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

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На сегодняшний день удалось опознать 84 тела погибших при теракте в «Крокус сити холле», среди них оказалось пятеро детей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.
Также в СК сообщили, что 143 человека обратились с заявлениями о пропаже их родных или близких в результате теракта.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Элина Позднякова