Спасская средняя школа в Волоколамске отметила 85-летний юбилей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
Спасская средняя школа в Волоколамском округе отметила своё 85-летие. На праздничном концерте в образовательном учреждении присутствовали учителя, выпускники, ученики и родители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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