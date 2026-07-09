Спасённая из рабства в Мьянме россиянка призналась, что боится мести обманутых мужчин
Россиянка, которую освободили из мошеннического центра в Мьянме, призналась, что после спасения опасается расправы со стороны обманутых мужчин, чьи деньги выманивали с использованием её личности. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По словам женщины, она приехала в страну по приглашению гражданина Китая, но вместо него её встретили незнакомцы и отвезли в закрытый центр. Там россиянке сообщили, что её продали.
Под угрозой смерти гражданку заставляли участвовать в аферах: знакомиться с мужчинами онлайн, обещать им встречу с намеком на серьезные романтические отношения, а затем убеждать вкладывать деньги в фальшивые инвестиционные платформы. Для убедительности мошенники использовали изображения с лицом россиянки, созданные нейросетями.
Теперь женщина опасается, что кто-то из пострадавших может найти её и посчитать соучастницей. Именно поэтому она старается не раскрывать свою личность и в настоящий момент избегает публичных появлений.
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