Спасённая из рабства в Мьянме россиянка призналась, что боится мести обманутых мужчин

09 июля 2026, 02:23

Спасённая из мошенническом центре в Мьянме россиянка боится мести жертв мошенников

Фото: iStock/oatawa

Россиянка, которую освободили из мошеннического центра в Мьянме, призналась, что после спасения опасается расправы со стороны обманутых мужчин, чьи деньги выманивали с использованием её личности. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.