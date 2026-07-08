Филипп Киркоров не смог остаться равнодушным к истории собаки, оставшейся без дома

08 июля 2026, 21:46

Филипп Киркоров взял под опеку пса из приюта после смерти его хозяина

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал в соцсетях, что решил помочь бездомному псу Пьеру, который оказался в приюте после смерти своего прежнего владельца. История собаки тронула артиста, и он не смог пройти мимо.