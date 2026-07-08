Филипп Киркоров не смог остаться равнодушным к истории собаки, оставшейся без дома
Филипп Киркоров рассказал в соцсетях, что решил помочь бездомному псу Пьеру, который оказался в приюте после смерти своего прежнего владельца. История собаки тронула артиста, и он не смог пройти мимо.
Узнав о судьбе Пьера, Киркоров уже на следующий день приехал в питомник и оформил опеку над животным. Теперь у собаки есть необходимые условия для комфортной жизни — забота, уход, питание и внимание.
Питомец пока не остался без поддержки: благодаря участию певца у Пьера появился человек, который помогает ему и обеспечивает всем необходимым.
Поклонники артиста отметили его поступок и выразили благодарность за неравнодушие к животным, которые оказались в сложной ситуации.
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