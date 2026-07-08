Собчак отбила свои крупные Telegram-каналы у мошенников после их взлома

08 июля 2026, 23:36

Собчак восстановила контроль над взломанными Telegram-каналами после атаки мошенников

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Доступ к популярным Telegram-каналам журналистки Ксении Собчак, которые взломали мошенники, удалось восстановить. Об этом знаменитость заявила через ресурс «Кровавая барыня».





Напомним, что про неприятный инцидент стало известно сегодня днем. Помимо «Кровавой барыни», злоумышленники получили контроль над Telegram-каналом «Собчак». Совместная аудитория этих блогов достигает примерно 1,5 миллиона пользователей.



Обманщики на протяжении нескольких часов выкладывали фейки — сообщения и скриншоты, которые не имели никакого отношения к Собчак и ее собеседникам. К вечеру журналистка сумела исправить ситуацию и подтвердила, что вновь управляет публикациями.



«Ну что, друзья, я восстановила доступ к телеграм-каналам. Опыт, если честно, так себе. Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину», — написала знаменитость.