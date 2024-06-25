«70% рецидивов»: Член СПЧ Кабанов высказался о маньяках в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь произвел ротацию в рядах украинской армии. С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. О том, за что новый командир приговорен в РФ к 28 годам лишения свободы и почему его называют «мясным генералом» расскажет редакция «Радио 1».