«70% рецидивов»: Член СПЧ Кабанов высказался о маньяках в зоне СВО

Фото: IStock/Tunatura
Не стоит отправлять маньяков в зону специальной военной операции, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«У меня неоднозначное отношение к этой позиции. Мы обсуждали это с коллегами и моими боевыми товарищами, которые находятся в зоне СВО. Я скажу, что у большинства отрицательное отношение к подобным историям. Понятно, что люди, которые почти 20 лет находились в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики», — пояснил он.
Общественник напомнил, что после возвращения людей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, с зоны СВО в 70% случаев происходит рецидив. Эти цифры говорят о необходимости установления особого контроля за бывшими преступниками и использования специальных браслетов. Несмотря на нарушение конституционных прав граждан, спасенная человеческая жизнь будет гораздо важнее, резюмировал Кабанов.
Читайте также
В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО
Купил наркотики и убил сослуживца: В Ростове-на-Дону судят беглого военного
Олег Дикий