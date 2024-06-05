Купил наркотики и убил сослуживца: В Ростове-на-Дону судят беглого военного

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Южный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении российского военнослужащего Александра Ткаченко.
Как удалось выяснить Газета.ru, Траченко проходил службу по контракту в Волгограде. Военный получил ранение и должен был вернуться в часть 3 августа 2023 года, однако к назначенному сроку Ткаченко не пришёл. Несколько часов спустя его задержали с закладкой наркотиков.
28 августа военная комендатура передала его на службу в Воронеж. Оттуда боец также сбежал. Некоторое время спустя часть, в которой Ткаченко служил в Воронеже, перевели под Херсон. Беглец самостоятельно явился туда 8 октября.
Под Херсоном двое сослуживцев заявили Ткаченко, что он сбежал из части из-за трусости. Разгневанный военный позвал их на разговор, прихватив с собой автомат. Ткаченко выстрелил в них не менее 15 раз, а затем сбежал. От полученных травм один их пострадавших скончался.
В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершённом общеопасным способом.
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28 августа военная комендатура передала его на службу в Воронеж. Оттуда боец также сбежал. Некоторое время спустя часть, в которой Ткаченко служил в Воронеже, перевели под Херсон. Беглец самостоятельно явился туда 8 октября.
Под Херсоном двое сослуживцев заявили Ткаченко, что он сбежал из части из-за трусости. Разгневанный военный позвал их на разговор, прихватив с собой автомат. Ткаченко выстрелил в них не менее 15 раз, а затем сбежал. От полученных травм один их пострадавших скончался.
В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершённом общеопасным способом.
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Евгения Парфентьева