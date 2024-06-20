«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО

Фото: iStock/Yingko
Экс-боец ЧВК «Вагнер» Руслан Магдиев после возвращения со спецоперации избил человека до смерти и надеялся избежать реального наказания из-за заслуг на фронте. Об этом пишет «Ъ».
Первый раз Магдиева осудили ещё в 2016 году в Петрозаводске за убийство двух и более человек, разбой и кражу. Тогда его приговорили к 9 годам и 11 месяцам. В ноябре 2022 года он заключил контракт на полгода с ЧВК «Вагнер». Отправившись в зону СВО, Магдиев отличился в боях за Артемовск и получил медаль «За отвагу». Из-за этого его помиловали и сняли судимость. В июне 2023 года он вернулся домой.
25 ноября 2023 года у Магдиева случился конфликт с мужчиной у кафе «Мечта», в ходе которого он избил 51-летнего оппонента до смерти. При этом экс-боец ЧВК «Вагнер» вернулся в кафе. Его задержали через три дня, обвинив в причинении смерти по неосторожности. Вину свою он признал и раскаялся.
При этом адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина считает, что убийство было умышленным. Магдиев не менее пяти раз ударил свою жертву ногой по голове с такой силой, что у убитого кости лица провалились до затылка. Она также уточнила, что «от потерпевшего никаких угроз не исходило, он даже защищаться не пытался».
16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Руслана Магдиева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Защита попросила апелляционную инстанцию заменить осужденному реальный срок на условный ввиду его заслуг на СВО и признания вины, однако 18 июня Оренбургский областной суд оставил приговор без изменений.
При этом защита потерпевшей стороны намерена опротестовать приговор причин и добиться переквалификации действий Магдиева на статью «убийство с особой жестокостью». Уже направлено соответствующее обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Читайте также:
Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей
Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО
В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
25 ноября 2023 года у Магдиева случился конфликт с мужчиной у кафе «Мечта», в ходе которого он избил 51-летнего оппонента до смерти. При этом экс-боец ЧВК «Вагнер» вернулся в кафе. Его задержали через три дня, обвинив в причинении смерти по неосторожности. Вину свою он признал и раскаялся.
При этом адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина считает, что убийство было умышленным. Магдиев не менее пяти раз ударил свою жертву ногой по голове с такой силой, что у убитого кости лица провалились до затылка. Она также уточнила, что «от потерпевшего никаких угроз не исходило, он даже защищаться не пытался».
16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Руслана Магдиева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Защита попросила апелляционную инстанцию заменить осужденному реальный срок на условный ввиду его заслуг на СВО и признания вины, однако 18 июня Оренбургский областной суд оставил приговор без изменений.
При этом защита потерпевшей стороны намерена опротестовать приговор причин и добиться переквалификации действий Магдиева на статью «убийство с особой жестокостью». Уже направлено соответствующее обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Читайте также:
Изнасиловал и задушил штанами: как помилованный участник СВО вернулся из плена и расправился с 12-летней школьницей
Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО
В ГД призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
Элина Позднякова