В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона

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Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Об этом пишет «Газета.Ru».
Уточняется, что суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы. Согласно информации источника, злоумышленник, гуляя по Екатеринбургу в состоянии алкогольного опьянения, заметил мужчину, лежавшего на скамейке, и напал на него. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал.
Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки, переломами ребер и травмами мягких тканей, врачи не смогли его спасти. Позже стало известно, что погибший является военным, приехавшим из зоны проведения спецоперации на похороны брата.
Примечательно, что в момент нападения жертва также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки, переломами ребер и травмами мягких тканей, врачи не смогли его спасти. Позже стало известно, что погибший является военным, приехавшим из зоны проведения спецоперации на похороны брата.
Примечательно, что в момент нападения жертва также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Екатерина Коршунова