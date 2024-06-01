Спецборт доставил в Россию 75 освобожденных из военного плена россиян

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Спецборт доставил на родину 75 россиян, освобожденных из украинского плене, передают «Известия».
«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», – написал корреспондент издания Павел Панов, присутствовавший при прибытии самолета.
Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75» состоялся днем 31 мая. Это первый обмен почти за четыре месяца. По данным Минобороны, военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Освобождение заключенных осуществлялось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, обмены отсутствовали продолжительное время из-за надуманных требований Киева.
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Александр Климов