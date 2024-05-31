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Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

Саралиев: из украинского плена вернулись 75 военных ВС РФ
31 мая 2024, 15:13

Видео: Telegram-канал Шамсаила Саралиева

В пятницу 31 мая состоялся очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
Он подчеркнул, что из украинского плена вернулись 75 российских военнослужащих. Столько же бойцов из российского плена отправились в Киев.

Ранее в Минобороны России подчеркнули, что освобождённые российские военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.



Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу сообщил, что за минувший месяц ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 2700 единиц вооружения.

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#минобороны рф
Спецназовец ГУР Украины разочаровался в сослуживцах и сдался России
Спецназовец ГУР Украины разочаровался и сдался в плен на волчанском направлении
31 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Спецназовец из батальона ГУР Минобороны Украины «Сонечко» («Солнышко») сдался в плен на волчанском направлении.
Как рассказал RT пленный, он разочаровался в спецназе ГУР. Во время штурма ВС РФ он пытался связаться с военнослужащими из бригады, но они не ответили.

Боевик сдался в плен с другими украинцами, которые тоже побоялись вступать в бой. Изначально их подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» ВС РФ взяла в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР и семерых пограничников.

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#всу
#вс рф
#гур украины
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Под Харьковом 12 человек пострадали из-за попыток ВСУ помешать эвакуации
31 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские войска, пытаясь помешать эвакуации населения Харьковской области, ранили 12 мирных жителей. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что бойцы ВСУ с помощью оружия пытались остановить эвакуацию населения из Харьковской области. В результате были ранены 12 человек, которые в настоящее время проходят лечение в российских медицинских учреждениях.

Лисняк подчеркнул, что боевики использовали запрещённые к применению в отношении мирного населения средства.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности пройдёт в 200 километрах западнее Харькова.

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#харьковская область
#эвакуация
#всу
#население
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Вернутся в гробах: В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
Lidovky: натовские военные вернутся с Украины в гробах или изуродованными
31 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/zabelin

Если НАТО введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери. Об этом сообщает Lidovky.
Отмечается, что военные Североатлантического альянса станут приоритетной целью так же, как западная техника в настоящее время. Согласно данным источника, который ссылается на многочисленные утечки, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине и воюют за ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Он отметил, что это приблизит войну с Россией, которую нельзя допустить.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима.

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#военные
#техника
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#операции
#солдаты
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#чехия
#нато
#россия
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ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли дом культуры и церковь в селе Пороз
31 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.

Энергетики приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Минобороны России.

По словам Гладкова, местные жители не пострадали.

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#всу
#белгородская область
#обстрел
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Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
Подпольщики «Русского Херсона» сообщили об уничтожении кочующего миномета ВСУ
31 мая 2024, 14:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Подпольщики организации сопротивления «Русских Херсон » написали в своем Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета украинской армии, с которого велся обстрел центра Херсона.
Отмечается, что благодаря работе подпольщиков был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Примечательно, что данный расчет был ликивдирован согласно переданным координатам.

Также подпольщики смогли установить местонахождение пункта управления украинской группы беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Корабел.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#херсонская область
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Появились кадры горящего украинского танка Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
Mash показал видео подбитого украинского Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
31 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/dr_evil

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром, после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
Противника удалось обнаружить с помощью коптера во время наступления. Боевики ВСУ пытались обороняться с двух танков из-за кустов. Однако их планы быстро нарушил 76-мм снаряд, который сбросил на них оператор российского дрона.




В это же время к атаке подключился российский Т-72 . Сверху на боевую машину противника стали сбрасывать трофейные гранаты от американского Мк-19. Повреждения получил и второй танк украинской армии, но он смог покинуть участок фронта с сильным задымлением.

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#танк
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Германия разрешила Украине обстреливать территорию России немецким оружием
31 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/alzay

Германия сняла ограничения на нанесение Украиной ударов по целям на территории России немецким оружием. Это необходимо для борьбы с продвижением российских войск в Харьковской области, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он подчеркнул, что власти страны убеждены в наличии у Украины права защищаться от таких атак. В связи с этим украинская армия может использовать поставленное ей западное оружие, в том числе и немецкое.

Отмечается, что ВСУ могут использовать поставленные Германией самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американское вооружение для ведения контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом по-прежнему остаётся в силе запрет на применение ракет ATACMS и средства дальнего поражения.

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#германия
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#россия
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Минобороны: из украинского плена вернулись 75 российских военных
31 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Sinenkiy

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что взамен были переданы 75 военнопленных украинской армии. В военном ведомстве добавили, что воздушные судна военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в мае текущего года боевики ВСУ потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Военэксперт Живов сообщил о вводе дополнительной группировки на Харьковском направлении
31 мая 2024, 12:58

Фото: Минобороны РФ

Все цели спецоперации будут непременно достигнуты, Россия действует решительно, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Также глава Минобороны РФ сделал еще несколько утверждений:

1. Войска Российской Федерации на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на 8-9 км, продвижение идёт на всех тактических направлениях.
2. В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации.
3. ВС РФ освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

Про ход событий в зоне специальной военной операции рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.

«Есть информация, что планируется ввод дополнительной группировки в направлении Сумской области. Это ключевая интрига. В остальном везде идут тяжелые позиционные бои, российская армия наступает очень медленно и сложно. В Харьковской области, в ДНР, на Запорожье — везде идут бои, но они медленные. Происходят бои за небольшие участки», — сказал эксперт.

По мнению военного блогера, каких-то больших прорывов ждать преждевременно.

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