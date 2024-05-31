Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

Видео: Telegram-канал Шамсаила Саралиева
В пятницу 31 мая состоялся очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
Он подчеркнул, что из украинского плена вернулись 75 российских военнослужащих. Столько же бойцов из российского плена отправились в Киев.
Ранее в Минобороны России подчеркнули, что освобождённые российские военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.
Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу сообщил, что за минувший месяц ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 2700 единиц вооружения.
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Ранее в Минобороны России подчеркнули, что освобождённые российские военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.
Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу сообщил, что за минувший месяц ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 2700 единиц вооружения.
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Анастасия Чинкова