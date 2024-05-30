Пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород

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Украинские военные должны были проникнуть под Белгород, чтобы сделать фотографии у церкви.
Об этом сообщил пленный спецназовец Демид Нетревожко из батальона «Братство» ГУР Минобороны Украины, передает RT.
Нетревожко рассказал, что в марте 2024 года украинским военным было поручено проникнуть в село Козинка в Белгородской области для фотосъемки на фоне церкви. Однако операция провалилась из-за постоянного обстрела российской артиллерией и авиацией, что сделало продвижение невозможным.
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Нетревожко рассказал, что в марте 2024 года украинским военным было поручено проникнуть в село Козинка в Белгородской области для фотосъемки на фоне церкви. Однако операция провалилась из-за постоянного обстрела российской артиллерией и авиацией, что сделало продвижение невозможным.
«Мы не смогли продвигаться и вынуждены были отступить, так и не сделав фотографий», — добавил Нетревожко.Пленного спецназовца и еще шестерых бойцов ГУР Украины захватили российские военные в Харьковской области.
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Артем Кузьмин