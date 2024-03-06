Спецборт МЧС России прибыл в Кызыл для эвакуации пострадавших при взрыве на ТЭЦ

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Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла. Спецборт прибыл на место для эвакуации пострадавших от взрыва на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС.
Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонаре произошел взрыв на котельной. Ударная волна была такой силы, что разрушила одну из стен и повредила конвейер подачи угля. После этого случилось возгорание и сильное задымление внутри здания. По сведениям администрации Улуг-Хемского района, разрушения не затронули котлы ТЭЦ.
В ходе инцидента пострадали 23 человека, 15 из них госпитализированы. Состояние нескольких человек врачи оценивают как крайне тяжелое.
Решение о количестве эвакуируемых в Москву пострадавших будет принято после врачебного консилиума на основании физического состояния каждого пациента.
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В ходе инцидента пострадали 23 человека, 15 из них госпитализированы. Состояние нескольких человек врачи оценивают как крайне тяжелое.
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Мария Федоровцева