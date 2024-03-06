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Спецборт МЧС России прибыл в Кызыл для эвакуации пострадавших при взрыве на ТЭЦ

В Кызыл прилетел спецборт МЧС для эвакуации в Москву пострадавших от взрыва
06 марта 2024, 20:05
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла. Спецборт прибыл на место для эвакуации пострадавших от взрыва на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС.
Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонаре произошел взрыв на котельной. Ударная волна была такой силы, что разрушила одну из стен и повредила конвейер подачи угля. После этого случилось возгорание и сильное задымление внутри здания. По сведениям администрации Улуг-Хемского района, разрушения не затронули котлы ТЭЦ.

В ходе инцидента пострадали 23 человека, 15 из них госпитализированы. Состояние нескольких человек врачи оценивают как крайне тяжелое.


Решение о количестве эвакуируемых в Москву пострадавших будет принято после врачебного консилиума на основании физического состояния каждого пациента.

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#тэц
#россия
#взрыв
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Большинство молдаван выступают против объединения с Румынией
06 марта 2024, 20:48

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Большинство граждан Молдавии все еще выступают против объединения двух стран. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Молдавии опроса, которые размещены на сайте Университетского фонда Черного моря.
Согласно данным опроса жителей, за объединение Молдавии с Румынией в ходе исследования высказались 37,8% опрошенных, против - 50%. Присоединение Молдавии к НАТО одобрили бы 28,5% респондентов, а 55,4% выступили бы против. За интеграцию страны в Евросоюз выступили 54,5% молдаван, а против высказались 30,5%.

При этом, вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поддержали бы 41,5% опрошенных, а не согласились бы с этим 38,9%.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте российско-украинского конфликта республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом президент подчеркнула, что это подобное решение должно быть принято гражданами в рамках демократии.

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#опрос
#румыния
#нато
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Путин намерен сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
Путин: Нужно сократить до 16 часов время следования поездов до Черного моря
06 марта 2024, 19:38

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Президент РФ Владимир Путин призвал профильные ведомства задуматься над вопросом, как сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня на совещании по развитию Юга России и Приазовья Владимир Путин выразил обеспокоенность, что минимальное время следования поездов из Москвы до Черноморского побережья России составляет 21 час. Если люди едут отдыхать с маленькими детьми, такое время в пути может быть неудобным. Глава государства подчеркнул, что нужно сократить время движения поездов до 16 часов для удобства россиян.

Ранее в РЖД рассказали о строительстве в России пяти высокоскоростных магистралей. В первую очередь планируется строительство магистраль Москва – Санкт-Петербург. Следующим этапом развития транспортной системы России станет строительство новой железнодорожной артерии Москва – Екатеринбург, после этого появятся магистрали по направлениям: Москва – Адлер, Москва – Минск и пятым объектом станет строительство дороги Москва – Рязань.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, поезда по которой ходят со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Владимир Путин высказал свое намерение исправить такое положение дел.

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#железная дорога
#поезд
#скорость
#владимир путин
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Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США
AT: Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дронов «Упырь»
06 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Россия использует недорогие беспилотники «Упырь» для уничтожения дорогостоящих танков Abrams, сообщило 6 марта издание Asia Times.
Согласно материалу, с 28 февраля было уничтожено три танка Abrams. Первые два были атакованы при помощи российских беспилотников, стоимость каждого из которых составляет около 500 долларов. Беспилотники изготавливаются из пластика, а некоторые детали производятся методом 3D-печати. Учитывая, что стоимость танка Abrams превышает 10 миллионов долларов, такие атаки считаются экономически выгодными для России.

Также отмечается, что беспилотники могут быть связаны с ретрансляторами, что увеличивает радиус их действия и делает их эффективными в различных условиях местности. Кроме того, беспилотники использовались для атак на БМП Bradley, при этом уже уничтожено более 50 таких боевых машин.

M1 Abrams является основным боевым танком США с начала серийного производства в 1980 году. Он состоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил нескольких других стран. M1 Abrams относится к категории одних из самых массивных танков, его боевая масса превышает 62 тонны.

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#сша
#минобороны
#танк
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В Химках отметили 106-летие Управления ФСБ
06 марта 2024, 19:23

Фото: администрация городского округа Химки

В Химках отметили годовщину образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа. В честь 106-летия ведомства о своей военной карьере рассказал химчанин, самый старший ветеран УФСБ Иван Никитович Кривошеев.
Иван Никитович родился в 1920 году. Всю войну командовал противотанковым орудием в звании старшего сержанта, был артиллеристом. В мае 1945 года после обучения, Иван Никитович Кривошеев попал в органы КГБ на железнодорожном транспорте. Дослужился до подполковника. Сейчас Иван Никитович пишет стихи и продолжает делиться мудростью и опытом с молодыми сотрудниками управления, у истоков которого он стоял.
«Во-первых, надо было иметь предельную ясность, за что ты взялся и знать людей, с которыми работаешь. Конечно же, быть огромным патриотом Родины, и брать ответственность за свою работу, за дело, которое было поручено», – рассказал Иван Никитович Кривошеев.
Напомним, 4 марта 1918 года при президиуме Моссовета была образована Московская комиссия по борьбе с контрреволюцией, в которую вошли все ведомства, боровшиеся ранее с противниками большевиков. Сегодня эти вопросы, а также новые задачи по предупреждению террористических проявлений, противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб, пресечению коррупции и обеспечению безопасности экономики приходится решать сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области.

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#стихи
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Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка до 24 лет
Татьяна Голикова: Женщинам рожать до 24 лет, репродуктивный возраст короткий
06 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка в возрасте до 24 лет и напомнила, что репродуктивный возраст у женщин достаточно короткий. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас средний возраст рождения первых детей в России составляет 26 лет. Однако, по мнению Голиковой, требуется его еще понизить. А семью нужно заводить в возрасте от 18 до 24 лет.

«Самый такой правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождения детей уже ушел в 31 год», — уточнила вице-премьер на Всемирном фестивале молодежи В Сочи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран.

Помимо этого, сегодня в Сочи с рабочим визитом находится президент РФ Владимир Путин. У главы государства сегодня там состоялась встреча с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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#женщины
#татьяна голикова
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«Мы видели удар»: состояние Зеленского после ракетной атаки и где он был в момент удара
По кортежу Зеленского в Одессе нанесен ракетный удар: что известно
06 марта 2024, 19:04

В порту Одессы, где проходило награждение солдат ВСУ, прогремел взрыв. На мероприятии мог присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. О том, что известно о состоянии украинского лидера, и почему Греция обвинила Россию в ракетном ударе по президентскому кортежу, читайте в материале «Радио 1».

Взрыв в порту Одессы, где находился Зеленский


Ряд украинских СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский находился в морском порту Одессы на церемонии награждения ВСУ в тот момент, когда рядом с объектом прогремели взрывы. Телеграм-канал «Два майора» также сообщал, что украинский лидер мог присутствовать на мероприятии в порту.


Что известно о визите премьер-министра Греции в Одессу


Кроме того, Одессу сегодня посетила греческая делегация, в составе которой был премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По информации СМИ, он приехал на Украину для встречи с Зеленским, после чего намерен отправиться в Бухарест. Греческое издание «Прототема» сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по кортежу украинского президента в Одессе, отметив при этом, что рядом следовали автомобили с делегацией.

Однако госминистр Ставрос Папаставру, который входит в состав прибывшей дипмиссии, сообщил, что никто из их делегации не пострадал, повода для беспокойства нет и их безопасности ничего не угрожает.

Зеленский вышел на связь после удара по Одессе и дал комментарий


Издание «Прототема» опубликовало новую статью, в которой сообщается, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в штатном режиме. Также украинский телеканал опубликовал фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он заявил, что слышал и видел взрыв в городе.

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», - заявил Зеленский.

Отметим, что официальной информации о нанесении ударов по порту в Одесской области не поступало.

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Переговоры Путина и Гросси завершились
Путин провел Переговоры Путина и Гросси завершились с главой МАГАТЭ Гросси
06 марта 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Состоялось 50-минутное совещание между президентом России Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает 6 марта РИА Новости.
Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Бочаров ручей». В начале переговоров Путин подчеркнул, что Россия готова предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности во всех сферах, связанных с ядерной энергетикой.

«Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами», — сказал Путин в ходе встречи.
Он также отметил готовность Москвы к расширению сотрудничества с МАГАТЭ по всем направлениям и выразил благодарность агентству за продвижение совместных усилий в этом направлении.

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#магатэ
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Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
06 марта 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

В ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин предложил идею разделения грузовых и пассажирских потоков на железнодорожном сообщении в южном направлении.
«Сегодня прошу выделить предложения по увеличению пропускной способности Азовского и Черного морей. Также предлагаю обсудить возможность разделения грузовых и пассажирских потоков на южном направлении», — цитирует Путина РИА Новости.
Кроме того, российских лидер предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. По его мнению, обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов.

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#магатэ
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Стало известно, будут ли у Зеленского проблемы после 20 мая
ЦИК Украины: у Зеленский не будет проблем с легитимностью после 20 мая
06 марта 2024, 18:30

После 20 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского, у него не возникнет проблем с его легитимностью.
Он должен будет продолжать исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не вступит в должность, ответили в Центральной избирательной комиссии Украины в ответ на запрос издания «Главком».

Также в ответе ЦИК указывается, что законом Украины о правовом режиме военного положения предусмотрено, что в период его действия полномочия президента не могут быть прекращены. В случае окончания срока его полномочий в период действия военного положения, его полномочия автоматически продлеваются до вступления на пост нового избранного президента, который будет избран после окончания военного положения.

Учитывая продление действия военного положения на Украине, которое также включает всеобщую мобилизацию, президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, не будут проводиться. Зеленский отмечал, что в настоящее время проведение выборов на Украине «неактуально», и подчеркнул, что этот вопрос требует окончательного решения.

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