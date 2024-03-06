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Режим ЧС введен в российском региона из-за взрыва на ТЭЦ

В Туве ввели режим ЧС регионального значения после ЧП на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 08:31
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

Режим ЧС регионального значения введен в Туве после происшествия на Шагонарской ТЭЦ, об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

В результате взрыва 18 человек получили травмы и были госпитализированы.


Прежде сообщалось, что на территории ТЭЦ в Туве произошел взрыв. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место направлены правоохранители и экстренные службы. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.
Всего из здания был эвакуирован 21 человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу с диагнозом отравление угарным газом.

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По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
СУСК: по факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
06 марта 2024, 08:19

Фото: МЧС России

По факту происшествия на Шагонарской ТЭЦ, в результате которого пострадали 18 человек, возбудили уголовное дело.
Как уточнили 5 марта в Telegram-канале Следственного комитета России по Республике Тува дело возбуждено по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, приведшая к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время следователь и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.



Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о чрезвычайной ситуации на Шагонарской ТЭЦ. По его словам, 18 человек были госпитализированы, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном.

Также продолжаются поиски троих пропавших. Местные службы МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с интенсивным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в региональные больницы в Кызыле, а занятия во всех учебных заведениях города отменены. Пятнадцать человек эвакуированы в республиканскую больницу Кызыла.

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Стало известно о пропавших без вести при взрыве на ТЭЦ в Туве
Глава Тувы Ховалыг: три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 07:52

Фото: istock / maki_shmaki

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы три человека пропали без вести. Об этом заявил губернатор Владислав Ховалыг в Телеграм-канале.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3 [человек]», — сообщил глава республики.
По последним сведенья, в результате взрыва пострадали 19 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным Телеграм-канала Mash, многим из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, еще у одного сотрудника электростанции — черепно-мозговая травма.

Причина взрыва уточняется. Сейчас территория ТЭЦ оцеплена, на месте работают экстренные службы.

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Mash: Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ достигло 18 человек
06 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen

Количество пострадавших во время взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве увеличилось до 18 человек, шесть из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.  Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Большинству из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, а ещё у одного сотрудника нашли черепно-мозговую травму.
Сейчас пожар на ТЭЦ локализован на площади в 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в МЧС Республики Тыва. По данным местных властей, все котлы теплоэлектростанции находятся в рабочем состоянии, восстановление центрального отопления планируется на вечер.



Взрыв произошёл в центральном помещении компании «УК ТЭК 4», которая содержит объект. Пожарные потушили огонь, сейчас выясняют причину возгорания. Пока предварительно удалось установить, что инцидент произошёл в месте топливоподачи с ленточным конвейером.

Губернатор Тывы Владислав Ховалыг уже создал оперативный штаб, куда войдет руководство регионального Минздрава, МЧС, МВД, Росгвардии и другие службы, здание оцеплено.

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#тэц
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На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
Baza: Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 05:56

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва и начавшегося следом пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в социальных сетях глава республики Тыва Владислав Ховалыг. По его словам, сейчас на месте уже работают все необходимые службы, создан оперативный штаб
По информации Telegram-канала SHOT, ЧП на территории ТЭЦ произошло примерно в 8-40 утра 6 марта по местному времени. Из здания котельной был эвакуирован 21 человек. Все пострадавшие сотрудники — по меньшей мере 14 человек — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом.



Предположительно, пожар начался в котельной. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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#пожар
#взрыв
#тэц
#происшествия
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Оценено влияние на Рунет повреждения кабеля в Красном море
РБК: повреждение кабеля в Красном море может привести к нарушению графика в РФ
06 марта 2024, 04:27

Фото: iStock/kynny

Повреждение интернет-кабелей в Красном море, соединяющих Европу, Азию и Африку, не окажет прямого влияния на российскую часть сети, пишет РБК.
Однако опрошенные изданием эксперты признают, что серьезные проблемы в Европе и Азии косвенно повлияют на российский трафик. В частности, генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что сервисы, которые частично или полностью зависят от ресурсов, расположенных в других странах, работают в стране нестабильно.

Глава точки обмена графиком Piter-IX Николай Метрюк указал, что по поврежденным кабелям в Россию поступает трафик «специфичных сервисов» которые составляют несколько процентов от общего трафика страны.

Ранее сообщалось, что на поврежденные телекоммуникационные кабели между Европой, Азией и Африкой приходится 25 процентов подводного трафика в этом регионе. Поврежденные кабели расположены в южной части Красного моря и находятся под юрисдикцией Йемена.

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#море
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#происшествия
#йемен
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МЧС: Число погибших при пожаре в Зеленограде выросло до четырёх человек
06 марта 2024, 04:19

Фото: Пресс-служба МЧС России

Количество людей, погибших при пожаре в Зеленограде, достигло четырёх. Об этом сообщили в ГУ МЧС Москвы. Ранее стало известно, что крыша горящего жилого дома обрушилась, несмотря на то, что возгорание удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров.




По сообщению собеседника агентства ТАСС, хозяин дома, до сих пор находящийся в состоянии опьянения, так и не смог объяснить прибывшим на место спасателям, находился ли в доме кто-то на момент начала пожара.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

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#погибшие
#москва
#зеленоград
#пожар
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Премьер Гаити не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок в нём
AP: Перестрелки в столице Гаити не дали приземлиться премьер-министру страны
06 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/rarrarorro

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Об этом заявило агентство Associated Press.
Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.

AP отмечает, что ситуация с невозможностью возвращения Анри в страну может быть связана с тем, что он не находился на Гаити с момента начала беспорядков.

Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

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#происшествия
#аэропорт
#стрельба
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ВМС США сбили в Красном море ракету и три БПЛА, принадлежащие хуситам
CENTCOM: США сбили в Красном море хуситскую баллистическую ракету и три БПЛА
06 марта 2024, 03:19

Фото: Официальный сайт Центрального командования США

Одна противокорабельная баллистическая ракета и три беспилотных летательных аппарата, запущенные в сторону американского военного судна USS Carney, были сбиты ВМС США в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в социальной сети X.
Кроме того, позднее были уничтожены еще три ракеты и три морских дрона. Сообщается, что судно не получило повреждений, а пострадавших нет.

Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что атаковало два эсминца ВМС США в Красном море. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа отметил, что объекты были атакованы противокорабельными ракетами и беспилотниками. Он пояснил, что атака стала ответом на англо-американскую агрессию против Йемена. Также он предупредил, что хуситы могут расширить зону своих действий, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.

Днём ранее Центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.

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#сша
#военные
#бпла
#хуситы
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ТАСС: Три человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде
06 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/Bilanol

В Зеленограде при пожаре в жилом частном доме погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Москвы.




Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время площадь пожара составляет 90 квадратных метров, при этом до сих пор существует угроза обрушения. По его словам, хозяин дома находится в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог пояснить спасателям, находится ли внутри ещё хоть кто-то.

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#жилой дом
#пожар
#погибшие
#москва
#зеленоград
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