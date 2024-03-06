Режим ЧС введен в российском региона из-за взрыва на ТЭЦ

Фото: istock / Leonid Ikan
Режим ЧС регионального значения введен в Туве после происшествия на Шагонарской ТЭЦ, об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.
В результате взрыва 18 человек получили травмы и были госпитализированы.
Прежде сообщалось, что на территории ТЭЦ в Туве произошел взрыв. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место направлены правоохранители и экстренные службы. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.
Всего из здания был эвакуирован 21 человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу с диагнозом отравление угарным газом.
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В результате взрыва 18 человек получили травмы и были госпитализированы.
Всего из здания был эвакуирован 21 человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу с диагнозом отравление угарным газом.
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По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
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Mash: Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ достигло 18 человек
Анастасия Хохлова