Специалист Бедеров заявил об опасности электросамокатов в грозу

Фото: iStock/Oleg Elkov
Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров рекомендовал не использовать электросамокаты во время грозы, поскольку в него может ударить молния.
«Если в радиусе грозового фронта металла нет, молния пытается бить по металлическим предметам. Это могут быть как раз аккумуляторы, мобильные телефоны, самокаты, автотранспорт и другие вещи. Если вы используете на улице компьютер, то при попадании молнии может произойти воспламенение электропроводки. Поэтому электроприборы лучше выключить, самокатами в грозу не пользоваться, а лучше всего — находиться в помещении», — пояснил в беседе с RT специалист.
Спрогнозированная синоптиками сегодняшняя непогода в виде урагана, дождей и грозы на выходные сменится комфортной температурой в Москве. Об этом заявил метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
«Погода станет гораздо более прохладной. Температура понизится до 23-25 градусов. И это уже вполне терпимо, погода в зону комфорта возвращается. В воскресенье осадков вообще уже не будут и те же самые 23-25 градусов ожидают москвичей и жители Подмосковья», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Шувалов.Ранее сообщалось, что ливни с грозами, градом, штормовым ветром и, возможно, смерчами, ожидаются в Московской области в пятницу, 5 июля.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами
Подмосковных водителей призвали отложить поездки из-за надвигающейся бури
В Балашихе гроза прервала матч местного футбольного чемпионата
Мелисса Тимофеева