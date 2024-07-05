Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами

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Ливни с грозами, градом, штормовым ветром и, возможно, смерчами, ожидаются в Московской области в пятницу, 5 июля, предупреждение об этом выпустило на основании письма Гидрометцентра Главное управление гражданской защиты региона.
«Росгидромет проинформировал об ухудшении погодных условий на территории Подмосковья 5 июля с 10 часов утра и до конца суток. Прогнозируются ливневые дожди с грозами и крупным градом. Существует также опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении.В связи с этим жителям следует проявлять повышенную осторожность и осмотрительность, а организациям — подготовиться к непогоде, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
Ранее областной Минтранс призвал водителей избегать поездок на личном транспорте в период ухудшения погоды, подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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