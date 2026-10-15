Врач предупредила о риске опасных инфекций из-за увлажнителей воздуха
Неправильное использование увлажнителя воздуха может привести к развитию легионеллёза, аспергиллёза и увлажнительной лихорадки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
В отопительный сезон воздух в квартирах становится сухим, из-за чего страдают слизистые оболочки. Однако при плохом уходе в резервуаре увлажнителя размножаются бактерии и плесневые грибки, которые могут вызывать заболевания и ухудшать состояние людей с хроническими болезнями.
Легионеллёз вызывают бактерии рода Legionella. Инфекция может сопровождаться высокой температурой и поражением дыхательной системы. Аспергиллёз развивается при заражении грибками Aspergillus, которые способны поражать лёгкие.
Ещё одно возможное последствие — увлажнительная лихорадка. При вдыхании аэрозоля с микроорганизмами у человека могут появиться температура, кашель и насморк.
Особенно осторожными следует быть людям с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких и склонностью к аллергии. Контакт с бактериями и грибками может ухудшить их состояние, предупредила врач.
Чтобы снизить риски, Чернышова советует ежедневно полностью менять воду в приборе и регулярно мыть резервуар. Также стоит контролировать влажность с помощью гигрометра: она не должна превышать 50%.
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