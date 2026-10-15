Врач предупредила о риске опасных инфекций из-за увлажнителей воздуха

15 октября 2026, 09:54

Терапевт Чернышова: плохой уход за увлажнителем воздуха плодит грибки и бактерии

Фото: istockphoto / Dima Berlin

Неправильное использование увлажнителя воздуха может привести к развитию легионеллёза, аспергиллёза и увлажнительной лихорадки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.