Специалист Чугунов назвал рынок труда в Москве «рынком соискателя»

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Заместитель директора центра «Профессии будущего» Александр Чугунов заявил, что современный рынок труда в Москве вполне можно назвать сейчас рынком соискателя из-за очень низкой безработицы.
«Вакансий больше, чем тех, кто ищет работу. Поэтому у соискателей есть возможность выбирать наилучшие условия для трудоустройства», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Чугунов.Он добавил, что многие нынешние компании нуждаются в кадрах, и даже готовы обучать потенциальных сотрудников со стипендией.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что гарантированно обеспечить высокими зарплатами военнослужащих в России возможно с помощью создания на государственном уровне рабочих мест для них.
«Возможно это будут силовые структуры, где будут такие же высокие заработные платы. Скорее всего это будет решаться системным образом. На сам рынок труда это не сильно повлияет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Ранее сообщалось, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.
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Мелисса Тимофеева