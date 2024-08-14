Специалист Лукацкий назвал фразу, по которой можно определить мошенника

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Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенника можно вычислить по фразе «Защищённые счета».
Услышав о таких счетах, можно сразу бросать трубку, говорит эксперт.
До этого в пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о том, что в регионе врач оформил кредиты и перевёл мошенникам около 3,8 млн рублей. Как передаёт «Сiбдепо», мужчину также развели с помощью «перевода денег на безопасный от мошенников» счёт, убедив его, что от его имени кто-то оформил поддельные займы.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
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«Схема стандартная, она многоходовая, но суть в том, что вначале мошенники заставляют перевести какие-то деньги на якобы резервные счета. В ряде случаев также происходит схема, связанная со звонками от «правоохранительных органов», которые пытаются «поймать квартирных мошенников» и просят жертв перевести сначала деньги, потом переписать квартиру, потом получить деньги и их вновь перевести мошенникам», — пояснил в беседе с RT Лукацкий.
До этого в пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщили о том, что в регионе врач оформил кредиты и перевёл мошенникам около 3,8 млн рублей. Как передаёт «Сiбдепо», мужчину также развели с помощью «перевода денег на безопасный от мошенников» счёт, убедив его, что от его имени кто-то оформил поддельные займы.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
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Мелисса Тимофеева