«Все айтишники на фронте»: Лоза назвал причину обмана Долиной мошенниками

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Певица Лариса Долина сообщила, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры в Москве. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» заявил, что ничьей мести в этой ситуации нет, и певица стала жертвой обычной мошеннической схемы.
Как сообщал Telegram-канал Shot, артистка продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц.
Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.
По мнению музыканта, чтобы побороть мошенничество, нужно работать на опережение.
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Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.
«Никакой мести тут нет, и никаких недоброжелателей тоже нет. Мошенники работают очень интенсивно, трудно представить себе людей, которые никак не сталкивались с ними. Это абсолютно мошенническая схема. Для них нет разницы, артист ты или нет. К сожалению, мошенничество сейчас стало слишком распространено, только никто с ним не борется», — сообщил Юрий Лоза.
По мнению музыканта, чтобы побороть мошенничество, нужно работать на опережение.
«К сожалению, мошенники действуют быстрее, чем правоохранительные органы. А нужно работать на опережение, нужны большие специалисты, которые напрямую будут вовлечены в это дело. У нас сейчас все айтишники и люди, занимающиеся компьютерными делами, на фронте, поэтому сейчас не до бытовухи. Но тем не менее люди попадаются», — заключил певец.
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Анастасия Бондарева