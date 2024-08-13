Долина записала видеообращение после обмана украинскими мошенниками

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Певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники. Она подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в связи с ситуацией с её квартирой.
Артистка подчеркнула, что проходит по данному делу в качестве потерпевшей, передаёт телеграм-канал Baza. Незаконная сделка по продаже квартиры Долиной в Хамовниках площадью 236 квадратных метров произошла 24 июня, а уже 3 августа суд наложил на это имущество арест. Сейчас с недвижимостью невозможно совершить какие-либо юридические действия.
В своём обращении, записанном, кстати, в этой же квартире, Долина рассказала, что предварительным следствием установлено, что аферисты находятся на территории Украины. По её словам, только что от её имени они выложили в социальных сетях обращение «чудовищного характера».
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Александр Бойцов