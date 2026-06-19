Юрист рассказал, кто отвечает за вещи в камере хранения
Магазин отвечает за сохранность оставленного в камере хранения, даже если предоставление услуги покупателям было бесплатным. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский, передает RT.
Эксперт указал, что помещение вещей в ячейку фактически равно заключению договора хранения, который регулируется главой 47 Гражданского кодекса РФ. Хранитель обязан принимать меры для обеспечения сохранности вещей, а в случае их утраты, недостачи или повреждения он должен возместить убытки, подчеркнул специалист.
Юрист подчеркнул, что наличие таблички «Администрация ответственности не несёт» не освобождает магазин от обязанности отвечать за свои действия. По его словам, ответственность может быть ограничена, если на хранение были оставлены не рюкзак, верхняя одежда или другое имущество гражданина, а деньги, драгоценности или иные особо ценные предметы. Хаминский отметил, что торговая точка может быть освобождена от ответственности в случае, если произошедший инцидент был вызван обстоятельствами непреодолимой силы, умыслом или грубой неосторожностью владельца вещей, оставленных на хранение.
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