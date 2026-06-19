Юрист рассказал, кто отвечает за вещи в камере хранения

19 июня 2026, 19:37

Юрист Хаминский: за вещи в камере хранения отвечает магазин

Фото: iStock/Gilmanshin

Магазин отвечает за сохранность оставленного в камере хранения, даже если предоставление услуги покупателям было бесплатным. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский, передает RT.