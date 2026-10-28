Эндокринолог назвал традиционную русскую закуску идеальным ужином

28 октября 2026, 08:08

Эндокринолог Кузнецов назвал картофель и квашеную капусту идеальным ужином

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал традиционную русскую закуску из картофеля, квашеной капусты и селедки идеальным ужином. Об этом он сообщил в личном блоге.