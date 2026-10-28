Эндокринолог назвал традиционную русскую закуску идеальным ужином
Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал традиционную русскую закуску из картофеля, квашеной капусты и селедки идеальным ужином. Об этом он сообщил в личном блоге.
Кузнецов подчеркнул, что картофель в вареном или запеченном виде обладает низкой калорийностью и высокой насыщающей способностью. Квашеная капуста содержит значительное количество клетчатки при минимальном количестве калорий. Сельдь является ценным источником белка и омега-3 жирных кислот, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Врач рекомендовал избегать чрезмерного использования масла в приготовлении блюд, чтобы не увеличивать их калорийность.
По словам специалиста, такой ужин обеспечит организм необходимыми питательными веществами, не способствуя перееданию и увеличению массы тела. Кузнецов считает, что тщательный подбор продуктов для ужина является наиболее эффективным методом поддержания здоровья и контроля веса.
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