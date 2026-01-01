Впервые трое россиян выиграли 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

01 января 2026, 17:20

Впервые 3 россиян выиграли 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Фото: iStock/payphoto

Трое россиян разделили между собой миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» – это произошло впервые в истории лотереи. Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».