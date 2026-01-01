Впервые трое россиян выиграли 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
Трое россиян разделили между собой миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» – это произошло впервые в истории лотереи. Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
В новогоднем, 1707-м тираже «Русского лото» главный приз «Новогоднего миллиарда» в размере одного миллиарда рублей был разделен между тремя участниками, каждый из которых получил по 333 333 333 рублей. По предварительным данным, победители приобрели билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
Изначально вероятность того, что главный приз достанется одному человеку, превышала 60%. В то же время существовала вероятность около 40%, что приз разделят двое или более участников.
