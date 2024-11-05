Специалист Пахомов объяснил недостижимость замены курьеров роботами

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Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов заявил о том, что пока невозможно автоматизировать процессы в логистике и заменить курьеров внутри городов.
«Полная автоматизация процессов в логистике пока недостижима; на текущем этапе это скорее синергия людей и технологий. Внедрение автоматизированных систем сопровождается трансформацией рабочих мест: задачи, ранее выполнявшиеся вручную, передаются техническим специалистам, которые поддерживают и обслуживают новое оборудование», — пояснил в беседе с Газета.ру Пахомов.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о важности и всё большей востребованности профессии инженера.
«В ближайшие годы инженеров будет нужно всё больше, особенно в связи с новыми приоритетами российской экономики. Но их недостаток формировался десятилетиями, и теперь нам нужно стратегически развивать инженерное направление», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
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