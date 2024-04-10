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Специалист Петрушина объяснила рост онлайн-продаж ветровок в РФ

10 апреля 2024, 17:42
Фото: iStock/Alexander Gavrilov

Фото: iStock/Alexander Gavrilov

Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина заявила, что россияне чаще покупают верхнюю одежду, в частности ветровки, онлайн, так как потребители всё больше переходят на цифровые сервисы, а сам рынок стал более «белым».
«Во-первых, маркетплейсы становятся более строгими в отношении непромаркированных товаров. Так, начиная с апреля склады таких площадок могут отказать в приемке продукции без кода маркировки или наложить штраф. Во-вторых, маркировка повышает доверие потребителей к онлайн-покупкам», — пояснила в беседе с «Известиями» Петрушина.

Кроме того, выяснилось, что в целом продажи ветровок в России выросли на 39%.



Ранее преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова заявляла, что в России цена на гречку может снизиться на 3%.

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#продажа
#одежда
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В Подмосковье отремонтируют 12 детских школ искусств и домов культуры
10 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба правительства МО

Работа по приведению в порядок зданий ДК и детских школ искусств продолжается в Московской области, в текущем году планируется капитально отремонтировать девять таких объектов и выполнить точечные работы еще на трёх, сообщает пресс-служба правительства региона.
Важность этой работы отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Подмосковье большая сеть учреждений культуры, их посещают около 260 тысяч жителей разного возраста. Творческие занятия, тематические клубы, мероприятия и концерты – это всё очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия», — сказал глава региона.
В частности, в текущем году планируется завершить реконструкцию культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе, а также капитально отремонтировать местную детскую школу искусств №3.

Запланирован также капитальный ремонт Ступинской детской школы искусств, а в местном ДК отремонтируют концертный зал филармонии и большой хореографический зал, а также библиотеку.

Климовске ведётся капитальный ремонт ДК имени 1 Мая, а в Дубне ремонтируют ДК «Октябрь». В Шатуре планируется обновить Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова, в Павловом Посаде — ДК «Павлово-Посадский», а в ДК «Мир» в Домодедове будет капитально отремонтирован большой актовый зал.

Кроме того, ремонтные работы проведут в Чеховской и Ивантеевской детских школах искусств.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#андрей воробьёв
#дом культуры
#школа искусств
#московская область
#подмосковье
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Россиянам раскрыли, как делятся кредиты при разводе
Юрист Палюлин: Кредиты не делятся поровну при разводе
10 апреля 2024, 17:25

Фото: iStock/Gerasimov174

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин объяснил, что при разводе кредиты не делятся между собой поровну автоматически, как имущество.
«Кредит, где в качестве заёмщика фигурировала только одна сторона без привлечения второго супруга, как созаёмщика или поручителя, целиком остаётся на совести должника и выплачивается им самостоятельно», — заявил в беседе с RuNews24.ru Палюлин.

Исключением из этого правила могут быть только те кредиты, которые брались на семейные, совместные цели. В таком случае второго супруга могут привлечь к выплатам после доказательств в суде.

Ранее юрист Владимир Постанюк заявлял, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке. За нарушения может последовать административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. рублей.

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#кредиты
#юрист
#развод
#закон
#семья
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Стало известно, где и когда похоронят Ширвиндта
Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище
10 апреля 2024, 17:16

Фото: iStock/dragana991

Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля. Об этом сообщили в театре, передаёт РИА Новости.
«14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения — ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта на 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт. После смерти его тело кремировали.

С 2000 по 2021 годы Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, в котором до этого в течение 30 лет служил актёром. А с 16 ноября 2021 года из-за преклонного возраста покинул эту должность, став президентом театра.

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#семья
#актёр
#прощание
#церемония
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В Подмосковье зарегистрировали более 3 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии»
10 апреля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 3,1 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области за первые три месяца 2024 года по упрощённой схеме в рамках так называемой «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В первом квартале этого года в Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3,1 тыс. объектов недвижимости, что на 1,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнила глава министерства Наталья Адигамова.
В министерстве отметили, что в числе зарегистрированных объектов было 890 гаражей и более 2,2 тыс. земельных участков общей площадью 49,3 тыс. квадратных метров.

«Гаражная амнистия», то есть бесплатное оформление в собственность гаража и земельного участка, на котором он расположен, действует уже два с половиной года. За это время в Московской области в рамках акции было зарегистрировано 17 тысяч объектов недвижимости: более пяти с половиной тысяч гаражных боксов и свыше 11,5 тыс. земельных участков, общая площадь которых составила 270 тысяч кв. м.

«Гаражная амнистия» продлена до 1 сентября 20226 года.

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#гараж
#амнистия
#наталья адигамова
#минимущества
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года установили более 3,5 тыс. «умных» электросчётчиков
10 апреля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более трёх с половиной тысяч «умных» приборов учёта электричества установили у потребителей специалисты компании «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Заменено устаревших и установлено было 3 тысячи 539 интеллектуальных приоров учёта электроэнергии. Эти приборы самостоятельно передают данные о потреблённой энергии в режиме реального времени, чем освобождают потребителей от обязанности сообщать показания счётчика», — разъяснили в министерстве.
Новые счётчики устанавливаются бесплатно после технического присоединения к электрическим сетям, а также по истечению срока службы предыдущего счётчика или в случае его поломки или утраты.

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#электричество
#минэнерго мо
#мособлэнерго
#счётчики
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье началась федерльная проверка готовности региона к лесным пожарам
10 апреля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу проводит проверку готовности сил и средств Московской области противостоять лесным пожарам в новом пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Проверка проводится по 28 критериям, в числе которых готовность оборудования, снаряжения и инвентаря, состояние техники, готовность лесопожарных формирований, а также укомплектованность их штата и многое другое», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Проверяется также, какие профилактические меры были проведены, как выполняются обязательные мероприятия по подготовке к тёплому сезону и прочее.

В ходе проверки комиссия выезжает в подмосковные лесничества и на лесопожарные станции. Проверка продлится до 19 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность подготовки региона к пожароопасному периоду.

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#лесные пожары
#проверка
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
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Колледжи Подмосковья и ДНР подписали семь новых соглашений о сотрудничестве
10 апреля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семь подмосковных колледжей и техникумов подписали соглашения о сотрудничестве с организациями среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«МЦК – Техникум им. С.П. Королёва и ВАТ «Холмогорка» будут поддерживать Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта, Дмитровский и Орехово-Зуевский техникумы – Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф.И. Бачурина. Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж станут взаимодействовать с Мариупольским аграрно-технологическим техникумом, а Ногинский техникум – с Макеевским техникумом сервиса и торговли», – уточнили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подшефным колледжам помогут перейти на стандарты российского образования, предоставят доступ на платформу «Цифровой колледж Подмосковья». Благодаря взаимодействию студенты и педагоги ДНР смогут пользоваться электронным учебникам и методическими пособиями, приезжать на стажировки и повышать квалификацию.

По данным ведомства, на сегодняшний день заключено 10 соглашений между организациями среднего профессионального образования Московской области и ДНР.

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#минобразования мо
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#подмосковье
#московская область
#днр
#соглашение
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Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры
Физик Эйсмонт: Фото чёрной дыры – шаг вперёд для мировой науки
10 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/buradaki

Физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявил об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.
По его словам, это фото способно продвинуть науку вперёд и дать больше понимания о процессах, происходящих в космосе.

«Снимок пятилетней давности стал по-настоящему огромным достижением для мировой науки. Этот космический объект втягивает вокруг себя материю с такой скоростью, что даже свет из недр чёрной дыры не выходит. Фотографировать там и нечего, видим мы лишь вещество, которое с огромной скоростью разгоняется под тяготением черной дыры и при этом ярко светится», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Эйсмонт.

В то же время специалисты РТУ МИРЭА создали уникальный 3D-принтер, который «выращивает» многослойные печатные платы.

«Распечатанный прототип позволяет провести проверку идеи, схемы и монтажа устройства. Прототипирование устройств на многослойных печатных платах применимо для различных отраслей: бытовая электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, спецприменения и ОПК, авиационная и космическая промышленность, медицина», — прокомментировали разработку в беседе с RT эксперты.

Ранее в Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.

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#ученые
#фото
#электроника
#космос
#физика
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Москвичей предупредили о непогоде до конца недели
Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди в Москве
10 апреля 2024, 15:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что начиная с четверга и до конца недели в Москве ожидаются небольшие дожди.
«В четверг местами в городе будет небольшой дождь. Может выпасть не более одного миллиметра осадков. Такая же ситуация в пятницу. В субботу также местами небольшой дождь. В воскресенье осадков будет побольше. Не исключено, что последний день недели вообще окажется довольно дождливым», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А в пресс-службе Роскачества проинформировали, что тепло в жилых квартирах отключают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне 8°С.

«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днём сильно греет солнце, отопление всё равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие. Ситуативная обстановка даёт обманчивое ощущение тепла: если отключить отопление, в жилье будет холодно», — пояснили в беседе с RT специалисты.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявляла, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.

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