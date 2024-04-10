Специалист Петрушина объяснила рост онлайн-продаж ветровок в РФ

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Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина заявила, что россияне чаще покупают верхнюю одежду, в частности ветровки, онлайн, так как потребители всё больше переходят на цифровые сервисы, а сам рынок стал более «белым».
«Во-первых, маркетплейсы становятся более строгими в отношении непромаркированных товаров. Так, начиная с апреля склады таких площадок могут отказать в приемке продукции без кода маркировки или наложить штраф. Во-вторых, маркировка повышает доверие потребителей к онлайн-покупкам», — пояснила в беседе с «Известиями» Петрушина.
Кроме того, выяснилось, что в целом продажи ветровок в России выросли на 39%.
Ранее преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова заявляла, что в России цена на гречку может снизиться на 3%.
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