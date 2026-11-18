18 ноября 2026, 11:19

Врач Николс: Желтые отложения возле глаз говорят о высоком уровне холестерина

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач Дэйв Николс рассказал, какие внешние признаки указывают на повышенный уровень холестерина в крови. Об этом пишет Daily Mirror.