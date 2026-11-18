Названы внешние признаки высокого уровня холестерина в крови
Врач Дэйв Николс рассказал, какие внешние признаки указывают на повышенный уровень холестерина в крови. Об этом пишет Daily Mirror.
По словам специалиста, повышенный уровень холестерина часто не проявляется внешне, но иногда его можно заметить по желтоватым пятнам вокруг глаз, известным как ксантелазмы. Также он указал на светлое кольцо вокруг радужки, которое может свидетельствовать о наследственной форме высокого уровня холестерина.
Однако врач подчеркнул, что эти признаки не всегда присутствуют у людей с повышенным холестерином и могут остаться незамеченными. Согласно его мнению, единственный надежный способ определить риск закупорки сосудов жировыми отложениями — это сдать анализ крови. В качестве профилактики Николас посоветовал следить за рационом, употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой и полезными жирами, регулярно заниматься физической активностью и отказаться от курения.
Читайте также: