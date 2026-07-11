Специалист по клинингу назвала способы избавиться от кофейных пятен
Эксперт по клинингу Синицына объяснила, как избавиться от кофейных пятен
Сегодня проблема кофейных пятен на одежде остается актуальной. Что делать, если на новой блузке или скатерти появилось пятно от капучино? Можно ли его отстирать, не повредив ткань? На эти вопросы KP.RU ответила эксперт по клинингу, специалист по выведению пятен и автор книги «Легкость Быт и Я», Аида Синицына.
Даже свежие кофейные пятна можно вывести, если знать несколько простых правил:
- Для любых тканей: Сразу промойте пятно большим количеством холодной воды с изнанки. Затем намыльте хозяйственным мылом и оставьте на 15 минут. Для лучшего эффекта можно использовать зубную щетку — она механически выталкивает кофе из волокон.
- Для белых вещей: После промывки нанесите на пятно 3% перекись водорода на 5–10 минут, затем тщательно прополощите. Важно: для цветных тканей этот способ не подходит.
- Для деликатных тканей (шелк, шерсть): Нанесите на пятно теплый аптечный глицерин ватным диском, оставьте на 30–60 минут и прополощите водой.
- Альтернативный способ: Смочите пятно водой, нанесите лимонный сок, через 10 минут промойте и отправьте вещь в стирку со средством, содержащим энзимы.
- Для сложных случаев: Используйте карандаши-пятновыводители (их активируют кипятком) или кашицу из кислородного отбеливателя, но помните, что кислородные средства не подходят для шерсти, шелка и кашемира.
В России продолжает жить традиция, заложенная более трехсот лет назад Петром I, который, пристрастившись к кофе в Голландии, ввел моду на этот напиток при дворе. Аристократии горький кофе поначалу не нравился, но императорский указ обязал дворян пить его на ассамблеях и официальных мероприятиях, что постепенно сделало кофе неотъемлемой частью светской жизни.