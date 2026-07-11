Специалист по клинингу назвала способы избавиться от кофейных пятен

11 июля 2026, 20:59

Эксперт по клинингу Синицына объяснила, как избавиться от кофейных пятен

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

Сегодня проблема кофейных пятен на одежде остается актуальной. Что делать, если на новой блузке или скатерти появилось пятно от капучино? Можно ли его отстирать, не повредив ткань? На эти вопросы KP.RU ответила эксперт по клинингу, специалист по выведению пятен и автор книги «Легкость Быт и Я», Аида Синицына.





Даже свежие кофейные пятна можно вывести, если знать несколько простых правил:



