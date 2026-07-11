Кардиолог рассказала, как кофе влияет на здоровье людей с повышенным давлением

11 июля 2026, 06:25

Кардиолог Байдина: гипертоникам не стоит пить большей одной чашки кофе в день

Фото: istockphoto/iWichy

Кардиолог Валентина Байдина из «СМ‑Клиники» (Санкт‑Петербург) поделилась рекомендациями о допустимом количестве кофе и его влиянии на здоровье. Её слова цитирует «Лента.ру».





По словам врача, ежедневное потребление свыше двух‑трёх чашек кофе может стать причиной роста артериального давления и увеличения частоты пульса. Повышенный риск возникает при совмещении кофеина с курением — в особенности на фоне стресса или после ночи без сна. В таких случаях не исключено резкое повышение давления и развитие тахикардии.



«Гипертоникам, которые регулярно принимают лекарства, можно выпивать не более одной чашки кофе средней крепости, но только при стабильных показателях давления. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — отметила специалист.