Кардиолог рассказала, как кофе влияет на здоровье людей с повышенным давлением
Кардиолог Байдина: гипертоникам не стоит пить большей одной чашки кофе в день
Кардиолог Валентина Байдина из «СМ‑Клиники» (Санкт‑Петербург) поделилась рекомендациями о допустимом количестве кофе и его влиянии на здоровье. Её слова цитирует «Лента.ру».
По словам врача, ежедневное потребление свыше двух‑трёх чашек кофе может стать причиной роста артериального давления и увеличения частоты пульса. Повышенный риск возникает при совмещении кофеина с курением — в особенности на фоне стресса или после ночи без сна. В таких случаях не исключено резкое повышение давления и развитие тахикардии.
«Гипертоникам, которые регулярно принимают лекарства, можно выпивать не более одной чашки кофе средней крепости, но только при стабильных показателях давления. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — отметила специалист.
Эксперт предостерегла людей с неконтролируемой гипертонией, частыми перепадами давления и учащённым пульсом от употребления кофе. Таким пациентам лучше полностью исключить напиток из рациона.