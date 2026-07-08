Врач оценил влияние кофе на здоровье предстательной железы
Диетолог Александр Бурлаков в личном блоге оценил влияние кофе на здоровье предстательной железы.
Бурлаков развеял миф о том, что кофе негативно влияет на простату, вымывая из неё цинк. По его словам, цинк действительно важен для здоровья предстательной железы, но научных доказательств того, что употребление этого напитка вызывает проблемы с органом, нет.
Диетолог добавил, что кофе можно пить как женщинам, так и мужчинам. Он также подчеркнул, что популярный стереотип о вымывании кофеином кальция из костей не имеет под собой научной основы.
Ранее врач Анна Усачёва перечислила симптомы аллергии на кофе, при которых следует вызвать скорую. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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