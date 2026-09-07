Посольство РФ в Непале занимается поисками якутского музыканта Кирилла Третьякова

07 сентября 2026, 07:23

Фото: iStock/12596926

Российское посольство в Непале разыскивает пропавшего якутского музыканта Кирилла Третьякова и уже установило контакт с его родственниками и местными властями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство по внешним связям и делам народов.





Ранее Третьяков, который является основателем школы современной музыки «Дом музыкантов», приехал в составе группы из пяти российских туристов в Непал, однако с конца прошлого месяца он числится без вести пропавшим. Напомним, что 26 августа произошла трагедия — огромный сель сошёл на границе Непала и Китая. В результате инцидента погибли более 1,3 тысяч человек.



