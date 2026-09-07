Посольство РФ в Непале занимается поисками якутского музыканта Кирилла Третьякова
Российское посольство в Непале разыскивает пропавшего якутского музыканта Кирилла Третьякова и уже установило контакт с его родственниками и местными властями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство по внешним связям и делам народов.
Ранее Третьяков, который является основателем школы современной музыки «Дом музыкантов», приехал в составе группы из пяти российских туристов в Непал, однако с конца прошлого месяца он числится без вести пропавшим. Напомним, что 26 августа произошла трагедия — огромный сель сошёл на границе Непала и Китая. В результате инцидента погибли более 1,3 тысяч человек.
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Вчера в Якутске прошел концерт для сбора денег, которые пойдут на поиски Кирилла. На мероприятии выступили популярные в регионе группы и исполнители, для которых Третьяков является близким другом. Брат музыканта Дмитрий подтвердил, что о местонахождении Кирилла до сих пор ничего не известно. Он признался, что планирует отправиться на поиски родственника сам.
Власти Якутии направили официальный запрос в представительство МИД России в Якутске с просьбой содействовать в установлении местонахождения Третьякова. По последней информации, посольство РФ в Непале ведёт активные поиски, поддерживает связь с официальными органами страны и непосредственно общается с семьёй пропавшего.