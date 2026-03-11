Россиянин спустя 18 лет сознался в расправе над родственницей из-за квартиры

11 марта 2026, 16:33

В Красноярском крае раскрыли убийство пенсионерки 18-летней давности

Фото: Istock/Akintevs

В Красноярском крае раскрыли убийство 68-летней женщины, совершённое 18 лет назад. Как сообщает СУ СК России по региону, следователи установили причастность к этому преступлению 48-летнего жителя Курска.