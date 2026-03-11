Россиянин спустя 18 лет сознался в расправе над родственницей из-за квартиры
В Красноярском крае раскрыли убийство 68-летней женщины, совершённое 18 лет назад. Как сообщает СУ СК России по региону, следователи установили причастность к этому преступлению 48-летнего жителя Курска.
Преступление произошло в октябре 2007 года в посёлке Большая Мурта. Тогда родственница заявила об исчезновении пенсионерки. Следователи возбудили уголовное дело, но позднее приостановили расследование.
В 2025 году анализ материалов дела указал на причастность семейной пары к сделке с квартирой пропавшей. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело на дачном участке. По версии следствия, во время визита на дачу между обвиняемым и пенсионеркой возник конфликт из-за продажи недвижимости.
Родственник удушил её верёвкой, а затем убедил всех, что она уехала в другой город. Суд заключил подозреваемого под стражу. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
