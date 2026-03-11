Собака напала на женщину и откусила ей нос
В Великобритании догситтер лишилась части носа после укуса собаки, с которой ранее у неё сложились хорошие отношения. Об этом сообщает The Sun.
Стефф Литтлфорд присматривала за знакомым псом, когда животное неожиданно напало на неё. По словам женщины, она либо испугала собаку, либо задела болезненное место, о котором ей не сообщили хозяева. В результате укуса большая часть носа оказалась оторвана.
Травма потребовала сложного медицинского вмешательства. Хирурги провели реконструкцию методом лобной пластики, использовав кожу со лба пациентки для восстановления органа. Всего Литтлфорд перенесла четыре операции. Медикам удалось восстановить нос, однако на лбу женщины остался вертикальный шрам — от брови до линии роста волос.
Ранее в пригороде Барнаула домашняя собака прокусила череп младенцу.
