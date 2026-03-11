Собака напала на женщину и откусила ей нос

11 марта 2026, 17:03

Жительница Англии перенесла лобную пластику после травмы, нанесённой собакой

Фото: Istock/dimid_86

В Великобритании догситтер лишилась части носа после укуса собаки, с которой ранее у неё сложились хорошие отношения. Об этом сообщает The Sun.