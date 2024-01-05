Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники

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Телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, как правильно организовать спортивные тренировки в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT.
Каневский отметил, что многие люди в праздничные дни употребляют в пищу еду, которая богата животными жирами, а также употребляют алкогольные напитки. По словам эксперта, алкоголь не только оказывает пагубное влияние на печень и водный баланс организма, но и даёт серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Каневский подчеркнул, что нельзя после употребления большого количества спиртного заниматься спортом, так как могут произойти инфаркты и инсульты. Вводить физическую активность стоит только в тот момент, когда человек находится в адекватном физическом и психологическом состоянии.
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Каневский подчеркнул, что нельзя после употребления большого количества спиртного заниматься спортом, так как могут произойти инфаркты и инсульты. Вводить физическую активность стоит только в тот момент, когда человек находится в адекватном физическом и психологическом состоянии.
«Если мы говорим о людях, которые в своё время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идёт о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идёт постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат», — приводит слова Каневского RT.
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Екатерина Коршунова