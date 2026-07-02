Назвали три продукта, тяга к которым может быть ранним признаком деменции

02 июля 2026, 20:28

Mirror: тяга к сладкому, жирной еде и углеводам может указывать на деменцию

Фото: istockphoto/karandaev

Резкое изменение пищевых привычек может быть одним из ранних признаков фронтотемпоральной деменции. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на специалистов.