Назвали три продукта, тяга к которым может быть ранним признаком деменции
Резкое изменение пищевых привычек может быть одним из ранних признаков фронтотемпоральной деменции. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на специалистов.
По данным Общества болезни Альцгеймера, у людей с этой формой заболевания нередко появляется неконтролируемая тяга к сладостям, жирной пище и продуктам с высоким содержанием углеводов. Пациенты могут терять чувство меры во время еды, переедать и забывать о правилах поведения за столом.
Кроме того, у некоторых возникает навязчивое желание постоянно есть, употреблять алкоголь или курить. При этом они не осознают, когда следует остановиться.
Фронтотемпоральная деменция поражает лобные и височные доли мозга, отвечающие за поведение, личностные особенности, принятие решений и контроль импульсов. В отличие от болезни Альцгеймера, это заболевание нередко развивается в более молодом возрасте.
Эксперты отмечают, что сами пациенты зачастую не замечают происходящих изменений. Первыми необычные перемены в поведении, как правило, видят родственники и близкие. Специалисты рекомендуют не игнорировать внезапное и необъяснимое изменение пищевых привычек, особенно если оно сопровождается изменениями характера и поведения и своевременно обращаться за консультацией к врачу.
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