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Назвали три продукта, тяга к которым может быть ранним признаком деменции

Mirror: тяга к сладкому, жирной еде и углеводам может указывать на деменцию
Фото: istockphoto/karandaev

Резкое изменение пищевых привычек может быть одним из ранних признаков фронтотемпоральной деменции. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на специалистов.



По данным Общества болезни Альцгеймера, у людей с этой формой заболевания нередко появляется неконтролируемая тяга к сладостям, жирной пище и продуктам с высоким содержанием углеводов. Пациенты могут терять чувство меры во время еды, переедать и забывать о правилах поведения за столом.

Кроме того, у некоторых возникает навязчивое желание постоянно есть, употреблять алкоголь или курить. При этом они не осознают, когда следует остановиться.

Фронтотемпоральная деменция поражает лобные и височные доли мозга, отвечающие за поведение, личностные особенности, принятие решений и контроль импульсов. В отличие от болезни Альцгеймера, это заболевание нередко развивается в более молодом возрасте.

Эксперты отмечают, что сами пациенты зачастую не замечают происходящих изменений. Первыми необычные перемены в поведении, как правило, видят родственники и близкие. Специалисты рекомендуют не игнорировать внезапное и необъяснимое изменение пищевых привычек, особенно если оно сопровождается изменениями характера и поведения и своевременно обращаться за консультацией к врачу.

Никита Кротов

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