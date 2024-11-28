Специалисты БТИ Подмосковья проведут пять выездных встреч по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Пять выездных встреч для консультирования граждан по вопросам «гаражной амнистии» проведут 30 ноября и 3 декабря в четырёх округах Московской области специалисты регионального БТИ, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«В субботу, 30 ноября, встречи состоятся в 10 утра в гаражном кооперативе «Автолюбитель-1» в посёлке Нахабино округа Красногорск, в 12:00 — в гаражном кооперативе «Ветерок» в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, а в 13:00 — в гаражном кооперативе «Петрушка» в деревне Ликино Одинцовского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, во вторник, 3 декабря, выездные консультации по «гаражной амнистии» будут проводиться в двух ГСК в городе Дмитров — «Центральный» (на Пушкинской улице) и «Шпилево» (на Высоковольтной улице). Обе консультации начнутся в 9:30.
Читайте также:
Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли
В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс. объектов по «гаражной амнистии»
В МФЦ Московской области появились услуги БТИ
Лев Каштанов