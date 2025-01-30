Специалисты БТИ проведут в Рузе выездную консультацию по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Выездную встречу-консультацию, посвящённую «гаражной амнистии», проведу сотрудники Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в Рузском городском округе в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Встреча состоится на территории ГСК-1 «Филимонцево», начало в 10:00. Участникам встречи разъяснят, что такое «гаражная амнистия», как оформить собственность на гаражный бокс и землю под ним в упрощённом порядке, а также ответят на вопросы», — говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках выездной встречи можно будет заключить договор на услуги БТИ с использованием постоянных и сезонных скидок, включая скидки для многодетных семей, для мобилизованных, участников СВО и членов их семей и пр. Скидки суммируются.
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