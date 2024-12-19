В Подмосковье подали около 2 тыс. онлайн-заявлений на выписки из архива БТИ

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Почти 2 тысячи обращений за получением архивных сведений из бюро технической инвентаризации (БТИ) поступило на портал госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Через областной портал госуслуг можно получить информацию о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года и справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», — отмечается в сообщении.Услуга «Предоставление архивных сведений» размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоваться, заполнить цифровую форму заявления, прикрепить документ, который подтверждает право собственности, и оплатить пошлину.
Отмечается, что данная услуга доступна также в мобильном приложении «Добродел».
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Лев Каштанов