Специалисты БТИ рассказали жителям Кубинки о «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Выездную консультацию, посвящённую «гаражной амнистии», провели специалисты Одинцовского филиала БТИ на территории гаражно-строительного кооператива «Сокол» в поселке Кубинка, участие во встрече приняли около 30 человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В ходе встречи участникам дали ответы на вопросы о межевании участков под гаражами, льготах для участников специальной военной операции, регистрации на одного собственника нескольких гаражей, сроках регистрации и пр.», — говорится в сообщении.По итогам встречи специалисты оформили 12 заказов на услуги БТИ, а также провели индивидуальные консультации для десяти владельцев гаражей.
Подробную информацию об услугах БТИ Подмосковья можно узнать на официальном сайте ведомства и в его Telegram-канале.
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Лев Каштанов