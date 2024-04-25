Специалисты дали советы мамам, как сохранить тёплые отношения с дочерями

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Тёплые и доверительные отношения между ребенком и родителем необходимо формировать с самого детства. Специалист семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь и специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дали советы мамам, как не испортить связь с дочерями.
Лимарь считает необходимым признавать свободу и выбор ребёнка, уважать его личное пространство и стараться не контролировать каждый шаг. Кроме того, следует отмечать его успехи и поддерживать в любых начинаниях и быть готовыми всегда прийти на помощь.
По словам специалиста, в общении с дочерью важно вместе готовить любимые блюда, организовывать совместные встречи с родственниками и друзьями, а также быть терпеливыми к капризам и истерикам дочери.
При этом психолог Игонина порекомендовала мамам соблюдать личные границы дочерей. Она считает, что мама и дочка вряд ли смогут стать лучшими подругами. Психолог пояснила, что редкая мама сможет выслушать сокровенные мысли девочки и не вмешаться со своими осуждениями.
Кроме того, по ее словам, желание иметь идеальную дочь может привести к разочарованию. Мать призывает дочь выбирать «правильных» молодых людей профессию и соблюдать правила внешнего вида, однако дети при этом ощущают давление со стороны родителя, а мать – разочарование.
Игонина посоветовала мамам принимать своих дочерей такими, какие они есть, и гордиться ими.
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«Также важно обращаться к дочери за помощью – просить помочь разобраться с новыми технологиями или просто спрашивать совета. Это покажет ребенку его важность для мамы и укрепит дружбу между близкими людьми», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в общении с дочерью важно вместе готовить любимые блюда, организовывать совместные встречи с родственниками и друзьями, а также быть терпеливыми к капризам и истерикам дочери.
При этом психолог Игонина порекомендовала мамам соблюдать личные границы дочерей. Она считает, что мама и дочка вряд ли смогут стать лучшими подругами. Психолог пояснила, что редкая мама сможет выслушать сокровенные мысли девочки и не вмешаться со своими осуждениями.
«Основной причиной ухудшения отношений является протест взрослению дочери со стороны матери. Как правило, он проявляется, когда она не испытывает удовлетворения от собственной личной жизни, отсутствует отдушина в виде увлечений и хобби, мало интересов. Тогда в основном все ее время посвящено заботе о дочке, опеке и, как следствие, мама хочет получать от дочери то же самое», – пояснила Игонина в интервью «Москве 24».
Кроме того, по ее словам, желание иметь идеальную дочь может привести к разочарованию. Мать призывает дочь выбирать «правильных» молодых людей профессию и соблюдать правила внешнего вида, однако дети при этом ощущают давление со стороны родителя, а мать – разочарование.
Игонина посоветовала мамам принимать своих дочерей такими, какие они есть, и гордиться ими.
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Элина Позднякова